Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, “Kansere ilk çare erken teşhisle başlar”

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, kansere ilk çarenin erken teşhisle başladığını belirtti.

Lazoğlu, Dünya’da en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen, kişinin yaşam süresini önemli ölçüde kısaltan ve olumsuz etkileyen kanser hastalığının ölümler arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu 17 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Lazoğlu, “Dünya’da en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen, kişinin yaşam süresini önemli ölçüde kısaltan ve olumsuz etkileyen kanser hastalığı ölümler arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen öneminde giderek artmasına yol açmıştır. Bu amaçla her yıl 17 Nisan tarihleri arasında kanser hastalığının önemine ve kanserden korunma konusunda alınacak önlemlere vurgu yapmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir” dedi.

Kanser bir hücre hastalığıdır. Normal yapısı değişmiş hücrelerin, anormal kontrolsüz çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Lazoğlu, “Kanser vücudun tüm doku ve organlarında gelişebilir. .Kanser yüzde 90 oranında çevresel, yüzde 10 oranında ise kalıtsal genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunulabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir” diye konuştu.

Lazoğlu, “Erken tanı ve tedavi ile kanser hastalarında önemli oranda iyileşme olabilmektedir. Bu nedenle periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı, kanser belirtisi olabilecek şikayetleri olan kişilerin en kısa zamanda hekime başvurması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı birimler tarafından kanseri tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamak için kanser taramaları yapılmaktadır. Bu kapsamda;4069 yaş grubundaki kadınlar meme kanseri mamografi ile 3065 yaş grubundaki kadınlar serviks rahim ağzı kanseri (HPV DNA Smear testi ve 5070 yaş kadın ve erkekler kolorektal ‘kalın bağırsak’ kanseri taramaları ‘gaitada gizli kan’ yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, Kars’ta kanser ile mücadele konusunda halkı bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konusunda eğitimler yapıldığını kaydetti.

Lazoğlu, Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile Hekimleri vasıtasıyla kanser türleriyle ile ilgili ücretsiz kanser taramaları yapıldığını sözlerine ekledi.

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