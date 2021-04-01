Kağızman’da 1 köy karantinaya alındı

Kars’ta bir köy daha Korona virüs (Kovid19) salgını kapsamında karantinaya alındı.
Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte kente giriş çıkışlardan yoğunluk yaşanması Kovid19 salgının artmasında etken oldu. Kentte son günlerde vaka sayısında artış görülürken, vaka görülen köylerde karantinaya alınarak, köylere giriş çıkışlara izin verilmiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman ilçesi Aydınkavak Köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan Aydınkavak köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirilirken, köye giriş çıkışlar ise yasaklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.