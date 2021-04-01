Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi

İHA

Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi

Türkiye ile Azerbaycan arasında bugünden itibaren vatandaşların kimlik kartları ile seyahat etmeleri Kars’ta sevinçle karşılandı.
Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçirilen uygulamanın daha önce yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, 2 devlet 1 millet için hayata geçirilen uygulamanın her iki ülkeye de hayırlı olması dileklerinde bulundular.

“İki devlet diyoruz, aslında tek bir devletiz biz”
Kimlik uygulamasının her iki ülke için de önemli bir adım olduğunu ifade eden Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Uygulama hem şehrimiz açısından, hem de ülke açısından mutluluk verici ve ticaret ve turizm açısından da ciddi anlamda yükselişe ve gelecekteki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir uygulamadır. Vize uygulaması ve pasaport uygulamasının kaldırılması, artık kimlik kartıyla geçiş sisteminin gelmesinin iki devlet tek millet mantığına uygun bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz artık Azerbaycan ile tek bir devlet haline gelmişiz. İki devlet diyoruz, aslında tek bir devletiz biz, aramızda bu tür serbestliklerin olması gerekir. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek bir adımdır bu” dedi.

“Artık iki devlet değil de, tek millet, tek devlet gibi olacağız”
"Azerbaycan’a vizesiz bir şekilde kimlikle geçiş yapacağız" diyen vatandaşlardan Turan Sürmeli, “Çok sevindirici bir haber, zaten biz iki devlet bir milletiz. Aynı kökte yetişen ulu çınarın dalları gibiyiz. Çok mutlu olduk. Oradaki insanlar buraya gelebilecek, bizler oraya gidebileceğiz rahat bir şekilde, vizesiz bir şekilde, kimlikle geçiş yapabileceğiz. Birbirimizin sevincine sevinen, üzüntüsüne üzülen, artık iki devlet değil de, tek millet, tek devlet gibi olacağız inşallah” diye konuştu.

“Azerbaycan Türkiye’dir, Türkiye Azerbaycan’dır”
İki devletin de bayraklarında ay yıldız olduğunu vurgulayan vatandaşlardan Cabbar Beykız, “Kesinlikle çok güzel bir uygulama, bence geç kalınmış bir uygulama, biz ezelden beri hep söyleriz, iki devlet tek millet diye, halbuki biz tek milletiz, tek devletiz. İkimizin de bayrağının üzerinde ay yıldız var. Kimlikle girilmesi çok iyi, Azerbaycan Türkiye’dir. Türkiye Azerbaycan’dır. Bunun ötesi yok” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020'de imzalanmıştı.
Protokole göre iki ülke vatandaşları bugünden itibaren karşılıklı seyahatlerini vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağızman’da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kağızman’da 1 köy karantinaya alındı
Sarıkamış’ta “Kütüphane Haftası”etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta “Kütüphane Haftası”etkinliği düzenlendi
Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, “Kansere ilk çare erken teşhisle başlar”
YEREL HABERLER Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, “Kansere ilk çare erken ...
Türkiye’de bir ilk olacak Peynir Müzesi’nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk olacak Peynir Müzesi’nde ...
Kars Valisi Öksüz'den Peynir Müzesi'nde inceleme
YEREL HABERLER Kars Valisi Öksüz'den Peynir Müzesi'nde inceleme
Susuz’da ‘Kütüphane Haftası’ etkinliği
YEREL HABERLER Susuz’da ‘Kütüphane Haftası’ etkinliği
Kars’ta Kadın Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı Vali Türker Öksüz, “Hiçbir engel bizi mücadeleden alıkoymamalı”
YEREL HABERLER Kars’ta Kadın Koordinasyon Kurul toplantısı ...
Kars’ta ağaçlar budanıyor
YEREL HABERLER Kars’ta ağaçlar budanıyor
Kars’ta, cami minaresi ve eski yol sular altında kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta, cami minaresi ve eski yol sular altında ...
Kars’ta jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kars’ta jandarma hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor
Kars’ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta 'kırmızı çizgi' uygulaması
Sarıkamış’ta 'Kırmızı Çizgi' çekildi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 'Kırmızı Çizgi' çekildi
Kars’ta Parmakdere köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta Parmakdere köyü karantinaya alındı
Kars’ta Ata sporları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Ata sporları masaya yatırıldı