Kars Kalesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı 

KARS, (DHA)- KARS Kalesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık oluşturulması adına mavi renkle ışıklandırıldı.
Kars Belediyesi´nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz´ün talimatları doğrultusunda; 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeni ile Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri mavinin otizm üzerindeki sakinleştirici etkisi göz önünde bulundurularak Tarihi Kars Kalesi´ni mavi renkle ışıklandırılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez KARS, (DHA)
2021-04-02 23:35:55
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