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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta halk otobüsü şoförüne cinsel taciz davası

İHA

Kars’ta halk otobüsü şoförüne cinsel taciz davası

Kars'ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.
Kars’ta bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması' başlıklı haber üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cinsel taciz' olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıya çarptığını, hamile olduğundan dolay yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben 'kucağıma mı alayım' demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Cinsel Taciz' suçundan tahkikat başlatılmıştır” denildi.
Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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