Kars’ta İRAP eğitimleri devam ediyor

Kars Valiliği öncülüğünde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eğitimleri devam ediyor.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı, kurum temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştayda deprem, sel ve su baskınları ile heyelan, kaya düşmesi gibi kütle Hareketlerinin oluşturabileceği afet riskleri değerlendirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)

İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP)’ nın hazırlanması ve uygulanmasıyla; şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve afet risk azaltma bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda İRAP Sekretaryası oluşturulmuş olup, ilgili çalışma gurubu oluşturulması için tanıtım toplantısı ile Modil1 ve Modil2 tamamlanmıştır.

İRAP ile ilan edilen 2021 Eğitim Yılı kapsamındaki süreç tablosu hazırlanmış, ilimizde yapılacak olan çalışmalar bir takvime bağlanarak İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına sunulmuştur. Hazırladığımız süreç tablosu takvimine göre, İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planları) 16 Ağustos 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

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