Sağlık Müdürü Lazoğlu’nun BioNTech aşısı açıklaması

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, tüm Türkiye’de ve Kars’ta uygulamaya başlanan BioNTech aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzman Dr. Lazoğlu, “Kovid19 salgını mücadelesi kapsamında Türkiye'de ve ilimizde başarılı şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısı da dahil oldu” dedi.

Lazoğlu, “Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda aşı hakkı bulunan vatandaşlarımız 182 randevu hattını arayarak, MHRS mobil uygulama üzerinden veya enabız sisteminden Kars Harakani Devlet Hastanesine randevu oluştururken aşı seçeneği aşamasında Sinovac veya BioNTech aşısını tercih edebilirler. Kovid19 salgını mücadelesinde aşılama çalışmamız tüm hızıyla devam ederken salgınla mücadele kurallarımız unutulmamalıdır” diye konuştu.

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