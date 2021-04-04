Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı

Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda kış uykusundan uyanan ayılar, dron ile görüntülendi. Yiyecek arayışı için inlerinden çıkan ayılar, çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı.

Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda kış uykusuna yatan ayılar, mart ayının sonlarına doğru havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte teker teker uyanmaya başladı. Bir kış boyu kaldıkları inlerinden yavruları ile birlikte çıkan ayılar, Sarıkamış çöplüğüne doğru gruplar halinde yiyecek aramaya çıktı. Ayılar, geliş gidiş güzergahındaki çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı. Yavrular, ilçe çöplüğüne yakın alandaki dereden su içti. Bu sırada yavrularının suya düştüğünü gören ayılar, yanlarına geldi. Ayılar, dron kameralarıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-04-04 09:15:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.