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Kars 36 Spor’da Erkan Aydın dönemi başladı Muharrem Yıldız Başkanlıktan istifa etti

İHA

Kars 36 Spor’da Erkan Aydın dönemi başladı Muharrem Yıldız Başkanlıktan istifa etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, görevinden istifa etti. Yıldız’dan boşalan başkanlık görevine Erkan Aydın getirildi.
BAL Ligi karşılaşmaları öncesinde Kars 36 Spor’un anlaşma yaptığı sporcuların ‘anlaştıkları ücretleri alamadıklarını’ ileri sürerek kentti terk etmeleri, beraberinde istifaları getirdi. Uzun süreden beri Kars Spor ve Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı görevini yürüten işadamı Muharrem Yıldız, başkanlık görevinden istifa ederken, Harbiler Taraftar grubu kurucusu Erkan Aydın, kulüp başkanlığı görevini Yıldız’dan devraldı.
Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, düzenlendiği basın toplantısında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Burhan Taş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kars İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl, amatör spor kulüp başkanları ile bir araya geldi.
Kars 36 Spor’un BAL Ligi’nde Karslı genç sporcularla mücadele edeceğini ifade eden Aydın, Şehit Ali Gaffar Okkan Tesislerinin 16 takımın tesisi olduğunu, tesisleri parsel parsel satmak isteyenlere fırsat vermeyeceğini belirtti.
Aydın, Kars Spor’un vergi, SSK ve elektrik borcu haricinde gerçek borcunun olmadığını, borç adı altında Kars Spor’un kapısını çalmaya gelen kişilerle adliyede hesaplaşacaklarını kaydetti.
Bir dönem 2. Lig’de mücadele eden Kars Spor’u yeniden liglerde görmek için elinden gelen her şeyi yapacağına dikkat çeken Aydın, Kars Spor’da Karslı gençlerin top koşturacağını ifade ederek bugün burada kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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