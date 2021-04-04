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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta caddeler sessizliğe büründü

İHA

Kars'ta caddeler sessizliğe büründü

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kars’ta sokaklar boş kaldı.
Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Karslılar tam destek verirken, kentte caddelerin boş kalmasında son günlerde artan vaka sayıları da etkili oldu.
Kentte boş kalan caddelerde sadece belediye temizlik işçileri ile görevli polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu.
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Kars’ın en işlek caddeleri olan ve her gün yüzlerce insanın bulunduğu Kazımpaşa Caddesi, Faikbey Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Caddesi ve tarihi mekanların bulunduğu Kaleiçi bölgesinde sessizlik hakim oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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