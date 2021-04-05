KATSO’dan gece yarısı bildirisine tepki Başkan Alibeyoğlu, “Milletimizin ve devletimizin yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KATSO’dan gece yarısı bildirisine tepki Başkan Alibeyoğlu, “Milletimizin ve devletimizin yanındayız”

İHA

KATSO’dan gece yarısı bildirisine tepki Başkan Alibeyoğlu, “Milletimizin ve devletimizin yanındayız”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu 104 emekli amiral tarafından yayımlanan gece yarısı bildirisine tepki gösterdi.
Başkan Alibeyoğlu, “Demokrasilerde esas olan milli iradenin üstünlüğüne saygı ve hukuka bağlılıktır. Demokrasinin gücü, milletin iradesine dayanmasından gelir” dedi.
Alibeyoğlu, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak irademize sahip çıkacak kudretteyiz. Milletimizin iradesini yok sayan, anti demokratik tüm niyetleri ve hevesleri reddediyoruz. KATSO olarak 104 emekli amiral tarafından yayımlanan gece yarısı bildirisini kınıyoruz. Darbe iması yapanlara karşı Kars Ticaret ve Sanayi Odası camiası olarak milletimizin ve devletimizin yayındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta caddeler sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kars'ta caddeler sessizliğe büründü
Kars’ta belediyeden bahar temizliği
YEREL HABERLER Kars’ta belediyeden bahar temizliği
Kars 36 Spor’da Erkan Aydın dönemi başladı Muharrem Yıldız Başkanlıktan istifa etti
YEREL HABERLER Kars 36 Spor’da Erkan Aydın dönemi başladı Muharrem ...
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sağlık Müdürü Lazoğlu’nun BioNTech aşısı açıklaması
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Lazoğlu’nun BioNTech aşısı açıklaması
Kars’ta İRAP eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta İRAP eğitimleri devam ediyor
Kars’ta halk otobüsü şoförüne cinsel taciz davası
YEREL HABERLER Kars’ta halk otobüsü şoförüne cinsel taciz davası
Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması (2)
YEREL HABERLER Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' ...