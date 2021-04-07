Kars Belediyesi’nden halı dokuma kursu

"Çok yüksek riskli" Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi hakkında işlem yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Sosyal Belediyecilik faaliyetlerimiz kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin işbirliğiyle düzenlenen “Halı Dokuma Kursu” başladı.

İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 53 gün sürecek olan Halı Dokuma kursunda 20 kadının meslek sahibi olmaları hedefleniyor. Eski Belediye hizmet binasında Korona virüs (Kovid19) tedbirleri altında açılan kursta kadınlar maharetli elleriyle en güzel Kars motifli halıları dokumaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.