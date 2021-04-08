Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

İHA

Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Kars’ta Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Denetim ekipleri kent genelinde işyerlerine yönelik denetim yaparken, işyeri sahipleri ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildi.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün koordinesinde Kontrollü Normalleşme Dönemi Dinamik Denetim Modeli kapsamında denetimler sürüyor. Valilik bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşları bilgilendirirken, işyerlerinde HES kodu sorgulama ve sosyal mesafe kurallarını uyulması konusunda uyarı yapıldı.
Özellikle son günlerde Kars’ta artan vaka sayılarına dikkat çeken ekipler, alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini vurguladılar.
Öte yandan kentte ekiplerin uygulamalarının süreceği öğrenilirken, yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen vatandaşlar ise uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta polis hırsızları yakaladı
YEREL HABERLER Kars’ta polis hırsızları yakaladı
Kars’ta kaldırımlar köpüklü suyla yıkanıyor Vatandaşların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Kars’ta kaldırımlar köpüklü suyla ...
Kars Belediyesi’nden halı dokuma kursu
YEREL HABERLER Kars Belediyesi’nden halı dokuma kursu
Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu
Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı Kütük Ev önündeki Atlı kızaklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı Kütük Ev ...
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor 
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi devam ediyor 
Başkan Çalkın, “Haddinizi bilin, darbeler dönemi bitmiştir”
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, “Haddinizi bilin, darbeler dönemi ...