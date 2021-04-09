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Kars’ta zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnafı uyarıyor Uyarılara uyamayan işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanacak

İHA

Kars’ta zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnafı uyarıyor Uyarılara uyamayan işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanacak

Kars’ta yayalara ait olan kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Zabıta kaldırım işgali yapan işyeri sahiplerini uyararak kaldırımlara bıraktıkları malzemeleri kaldırmalarını istedi.
Kars’ta yıllardan beri kanayan yara olan ve yayaları zor durumda bırakan kaldırım işgallerine bir türlü önlem alınamıyor. Yıllardan beri süre gelen uygulamayla işyeri sahipleri kaldırımları malzemeleriyle kapatarak yayaların geçmesine engel oluyor. Adeta kaldırımlarda malzemelerini sergileyen işyeri sahipleri kaldırımların yanı sıra işyerlerinin önünde bulunan caddelere de koydukları malzemelerle araç parklarına dahi izin vermiyor.
Bundan dolayı vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren belediye Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimleme yapıldı.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürerek iş yerleri ve araç sahiplerine de uyarılarda bulundu.
İşyerleri önlerine koyulan malzemeleri işyeri sahiplerinden kaldırmalarını isteyen zabıta ekipleri, uyarılara uymayan işyeri sahiplerine yaptırım uygulayacak.
Kenttin hemen hemen bütün caddelerinde kaldırımlarım aynı şekilde işgal edildiğini ifade eden vatandaşlar, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’den kaldırımların biran evvel malzemelerden temizlenerek yayaların rahat bir şekilde kullanması sağlamasını istediler.
Kaldırımların adeta pazara dönüştüğünü belirten vatandaşlar, “Kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Özerlikle Halk Bankası’nın bulunduğu bölgede adeta kaldırımlar malzemelerle kapatılmış, bizler kaldırım yerine caddeyi kullanıyoruz. Korkumuzdan çocuklarımızın dışarıya çıkmasına izin vermiyoruz. Yıllardır aynı sorun var, işyeri sahipleri malzemelerini dışarıda sergiliyor, korkumuzdan bir şey diyemiyoruz. İnşallah valimiz bu soruna kısa sürede çözüm bulur” diye konuştular.
Öte yandan Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddeleri dolaşarak kaldırım işgallerine son verilmesi için denetleme yapıyor. Zabıta işyeri sahiplerini uyararak malzemelerini işyerlerine almalarını istedi. Zabıta ekiplerince uyarıların devam edeceği öğrenilirken, uyarılara uymayan işyeri sahiplerine yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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