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Başkan Ödül, “Veteriner Hekimler Kovid-19 aşısında öncelikli grup içerisinde yer almalı ve ivedilikle aşılanmalıdırlar”

İHA

Başkan Ödül, “Veteriner Hekimler Kovid-19 aşısında öncelikli grup içerisinde yer almalı ve ivedilikle aşılanmalıdırlar”

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Veteriner Hekimlerin Kovid19 aşısında öncelikli grup içerisinde yer alması ve ivedilikle aşılarının yapılması gerektiğini belirtti.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Ödül, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 pandemisi, olağanüstü tedbirlere rağmen, dünya genelinde hızla yayılmaya ve ölümlere sebep olmaya devam ettiğini söyledi.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak geçtiğimiz aylarda defaaten yaptığımız basın açıklamalarıyla veteriner hekimlik mesleği mensuplarının öncelikli ve riskli grup olarak değerlendirilerek en kısa sürede aşılanacak gruplar arasında olması gerektiğini ifade eden Ödül, “Ancak gelinen noktada ne yazık ki veteriner hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından aşılamada öncelikli ve riskli meslek grupları arasında değerlendirmeye alınmamış ve her geçen gün sahada 7/24 mesai yapmaya aralıksız devam eden veteriner hekim meslektaşlarımız arasında kovid19 hastalığının hızla yayılmakta olduğunu üzülerek tespit etmekteyiz. Bu değerlendirme ile tüm Dünyada temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülen biz veteriner hekim mesleği mensupları ülkemizde bir kez daha dışlanmış, görmezden gelinmiştir. Bu durum ülkemizde ve bölgemizde her koşulda fedakarca görev yapan tüm veteriner hekimleri son derece üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.
Veteriner hekimler de bu ülkenin bir sağlık çalışanlarıdır ve bu adaletsizliği hak etmemektedirler diyen Ercan Ödül, “Veteriner hekim meslek grubu olarak bizler her zaman olduğu gibi pandemi başından beri ülkemiz genelindeki yaklaşık 38 bin 000 meslektaşımız ile birlikte Veteriner Halk Sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda arz ve güvenliğinin sağlanması konusunda hizmetlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Daha önce belirttiğimiz üzere, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak; Söz konusu Kovid19 aşısının uygulanması konusunda alınan kararlar yetkililer tarafından tekrar değerlendirilerek; kamuda, özel sektörde çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim meslek grubunun öncelikli ve riskli grup olarak ele alınması ve ivedilikle aşılama sürecine dahil edilmelerini talep etmekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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