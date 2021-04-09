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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta zabıta dilencileri topladı

İHA

Kars’ta zabıta dilencileri topladı

Kars’ta cadde ve sokakları mesken tutan dilenciler, vatandaşları canından bezdirirken, zabıta ekipleri dilencilere yönelin operasyon düzenlendi.
Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte caddelerde bulunan dilencileri toplamak için harekete geçti. Zabıta çoğunluğu kadın ve çocuk olan Kars’a kent dışından gelen dilencileri toplayarak zabıta merkezine götürdü. Zabıta ekipler, dilenciler hakkında gerekli işlemleri yaparken, dilencilerin kent dışına geldikleri şehirlere gönderilmesini sağlayacak.
Öte yandan konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılım açıklamada, “Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edecek” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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