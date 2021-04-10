Tarihi Laçin Bey Cami tadilat alındı

Kars'ta Osmanlı dönemine ait 9 camiden birisi olan Laçin Bey Camisi restorasyona alındı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyon restorasyona alınan cami, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılacak.
Kars Sukapı Mahallesi’nde bulunan Laçinbey Camisinin restorasyon kapsamında caminin tuvaletinin ve abdesthanesi de yenileniyor.
1579 tarihinde Osmanlı Padişahı III.Murad'ın emri ile Lala Mustafa Paşa tarafından Kars şehrini yeniden imar çalışmaları sırasında yaptırılan Kars kalesinin batı kısmında yer alan Laçin Bey Cami Laçin Bey Camisi kısa sürede restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.
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