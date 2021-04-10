Akyaka’da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Üçpınar köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.