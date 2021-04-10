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Sarıkamış’ta, Türk Polis Teşkilatının 176’ıncı kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı’na İlçe Emniyet Müdürü, Erden Sakarya çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından Emniyet Müdürü Sakarya, personeli tebrik etti.

Etkinlikler kapsamında Atatürk anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğraf çekimi yapıldı. Etkinlik daha sonra sona erdi.

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