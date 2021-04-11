Kars Baraj Gölü kuşlarla doldu Gölde pelikanlar da görülmeye başladı

Kars Barajı’nın yeniden su tutmasıyla birlikte baraj gölü de su kuşlarıyla dolmaya başladı. Baraj gölü başta yaban ördekleri olmak üzere çeşitli su kuşlarının mekanı olurken, son zamanlarda pelikanlar da gölü mesken tuttu.

Kuyucuk Gölü’nün eski özelliğini yitirmesiyle birlikte son yıllarda özellikle su kuşları Kars Baraj Gölü’nde yuvalarını kurmaya başladı. Çok sayıda su kuşunun bulunduğu göl adeta kuşlarla şenlendi.

Baraj gölünün kuşlarla şenlendiğini ifade eden vatandaşlar, “Baraj gölünü mesken tutan kuşlar, görsel şölen oluşturdu. Şu anda burası kuşlarla dolu, çeşit çeşit kuşlar var. Yaban ördeği var, martılar var, karabataklar var, burayı mesken tutmuş durumdalar” dediler.

Kars Baraj Gölü’nün Susuz Boğazköy mevkisi başta martı olmak üzere yeşilbaş ördek, pelikan, çıkrık, çamurcu, karabatak, angut ve diğer su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Kars Baraj Gölü etrafında yuvalarını yapan yaban hayvanlarının sayısı ise her geçen gün biraz daha artıyor.

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