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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kapu, basınla buluştu

İHA

Rektör Kapu, basınla buluştu

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kentteki yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.
Prof. Dr. Kapu, son günlerde Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile ilgili son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden 25 doktorun ayrıldığına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “25 kişi son 4 yılda gitmiş ama 35 kişi de gelmiş. Bu sirkülasyon hemen hemen her üniversitede oluyor. Kimi ailevi nedenlerle gidiyor, kimi özel sebeplerce, kendince daha iyi bularak gidiyor. Gidenlerin yüzde 99’unun hiç birisi yönetimsel nedenlerle gitmiş değil. Hatta gitmeyi duyduğumuz kişilerle kendimiz çağırıyoruz. Niye gitmek istiyorsunuz’ diye soruyoruz. Sorun var mı? Hani bizimle kaynaklı olur, bizde insanız. Hata yapabiliriz. Ama gidenlerin hepsiyle istisnasız görüştüm. Ama ne yazık ki basında sanki bizimle kaynaklı sorunlardan dolayı 25 kişi gitmiş. Öyle yansıtılmış. Bu gerçek değil” dedi.
Rektör Kapu, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sohbet ortamında geçen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç’ta eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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