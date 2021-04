Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu Anne at yavrusunu yalnız bırakmadı Yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi

Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi. Kars Çayı’ndan annesiyle birlikte geçmeye çalışan yavru yılkı atı akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen yavru, son anda kurtuldu. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte araziye çıkan yılkı atları, Kars Çayı’ndan geçerken kameralara yansıdı. Annesiyle birlikte çaydan geçmeye çalışan yavru ise akıntıya kapıldı. Anne at bir süre yavrusunun peşinden gitti. Yavru yılkı atı ise bir süre sürüklendikten sonra ayaklarının üzerinde durarak son anda akıntıya kapılmaktan kurtuldu. O anlar kamerayla kaydedildi.

Kars merkez Dikme köyü yakınlarına gelen bir grup yılkı atı burada eriyen karlar ile birlikte taşan Kars Çayı’ndan karşıya geçti. Atların çaydan geçmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yavru atın suyla imtihanı ise ilginç görüntüler oluşturdu. Annesinin arkasından suya giren yavru at akıntının kuvvetiyle sürüklendi. Boğulmaktan son anda kurtulan yavru atı ise annesi bir an olsun yalnız bırakmadı. Azgın sulardan çıkmayı başaran yavru, daha sonra annesiyle birlikte diğer atların yanına geldi.

Dikme köyü arazilerinde yaşam mücadelesi veren atlar, hemen köyün yanı başından geçen Kars Çayı’na gelerek buradan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Kars Çayı'nda su ihtiyacını karşılayan atlar daha sonra ovaya yayılıyor.

