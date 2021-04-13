Kars´ta hijyen kuralına uymayan 8 fırına ceza

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KARS, (DHA)Kars'ta, ramazan ayının gelişiyle birlikte kent genelinde denetim yapan zabıta ekipleri, hijyen kuralına uymayan 8 fırına cezai işlem uyguladı.

Kars Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi. Kars Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetim çalışmaları kentte aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından kent genelindeki 27 fırın denetlendi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 8 fırın tespit edildi ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulandı" denildi.

Öte yandan denetimlerin bayram dahil ara vermeden devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-04-13 11:46:03



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