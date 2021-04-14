Kars’ta belediyeden kaldırım işgaline izin yok

Kars’ta yayaların kabusu haline gelen kaldırım işgallerine belediye izin vermiyor. Yıllardan beri işyeri sahipleri tarafından işgal edilen kaldırımlar zabıta ekiplerince temizleniyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere, yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesine ‘dur’ diyerek kaldırımlara konulan malzemeleri kaldırıyor. İşyeri önünde caddeye konulan duba ve benzeri malzemelerde kaldırılarak cadde ve kaldırımlar temizleniyor.

“Kaldırım işgallerine cezai işlem uygulanacak”

Kars’ta işyerleri tarafından işgal edilen kaldırımlarım zabıta ekiplerince malzemelerin kaldırılmasının ardından tekrar malzeme bırakılması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38. maddesine istinaden idari işlem yapılacak. Tekrar kurallara uymayan işyerlerine ise yaptırım uygulanacak.

Öte yandan belediye zabıta ekiplerince kaldırımlarım işgal edilmesinin önüne geçilmesi en çok yayalara sevindirdi. Yıllardan beri kaldırımları kullanamayan yayalar bundan sonra kaldırımlarda rahatlıkla yürüyebilecek.

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