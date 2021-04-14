Kars’ta gözlükçüler yaz sezonunu açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta gözlükçüler yaz sezonunu açtı

İHA

Kars’ta gözlükçüler yaz sezonunu açtı

Kars'ta gözlükçüler 2021 yılı yaz sezonunu açtı.
Ege Optik İşletmecisi Evren Kınık, yaz sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşları sahte gözlük almamaları konusunda uyardı. Kınık, Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında aldıkları tedbirlere müşterilerine hizmet verdiklerini belirtti.
Sokaklarda ucuz fiyata satılan güneş gözlüklerinin görme kaybı, katarakt hastalığına ve birçok sağlık problemine yol açtığını ifade eden Evren Kınık, “Vatandaşlar optikler de, optisyenler de mutlaka garantili güneş gözlüklerini tercih etsinler. Herkesin bütçesine göre uygun güneş gözlükleri var. Güneş gözlükleri fiyatları ortalama 300 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Ucuz ve markasız güneş gözlükleri, güneşten gelen zararlı ışınları engellemeyip göze direkt olarak temas etmesine neden olduğu için, görme kaybına neden olabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlar güneş gözlüğü alırken mutlaka optiklerden gözlük almayı tercih etsinler” dedi.
Sahte gözlüklerin göz sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu ve sahte gözlük satışlarının denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Kınık, “Sahte gözlükler ile ilgili daha öncesinde mücadelemiz oldu. Sahte gözlük satışları denetlenmeli. Çünkü göz sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Sahte gözlükler ile ilgili bir yasa çıkarılmalı. Ucuz veya pahalı güneş gözlüklerini gözlükçüler satmalı. Yani rastgele tuhafiyelerde, ayakkabıcılarda, marketlerde veya herhangi bir yerde sahte gözlükler satılmamalı. Gözlükler bir ilaç gibi gözlükçülerden alınması gerekiyor” diye konuştu.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında işlerinde gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden gözlükçü Kınık, vatandaşları iş yerlerine Covid19 tedbirleri kapsamında aldıklarını kaydetti.
2021 yaz sezonunun açıldığını belirten Kınık, yeni sezon güneş gözlükleriyle müşterilerine Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak gerekli tedbirleri alarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars´ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak
YEREL HABERLER Kars´ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak
Kız Kalesi, onarılarak turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Kız Kalesi, onarılarak turizme kazandırılmayı ...
Kars’ta belediyeden kaldırım işgaline izin yok
YEREL HABERLER Kars’ta belediyeden kaldırım işgaline izin yok
Kars'a Nisan’da lapa lapa kar yağdı
YEREL HABERLER Kars'a Nisan’da lapa lapa kar yağdı
Kars Belediyesi’nden 500 aileye gıda desteği
YEREL HABERLER Kars Belediyesi’nden 500 aileye gıda desteği
Kars´ta hijyen kuralına uymayan 8 fırına ceza
YEREL HABERLER Kars´ta hijyen kuralına uymayan 8 fırına ceza
Kars’ta zabıtadan fırınlara ‘ramazan’ denetimi
YEREL HABERLER Kars’ta zabıtadan fırınlara ‘ramazan’ denetimi
Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu Anne at yavrusunu yalnız bırakmadı Yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi
YEREL HABERLER Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda ...
Rektör Kapu, basınla buluştu
YEREL HABERLER Rektör Kapu, basınla buluştu
Kars’ta iki köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta iki köy karantinaya alındı
Kars’ta kargaların saldırısına uğrayan kuşu köylü kurtardı Benekli Su Yelvesi, hayvan hastanesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kars’ta kargaların saldırısına uğrayan kuşu köylü ...