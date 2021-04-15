Kars´ta son 1 ayda, aranan 66 kişi yakalandı

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KARS, (DHA)KARS´ta son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 66 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart15 Nisan arasında çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı çıkarılan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarda aralarında 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.V., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan S.Ç., 'Yaralama' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan R.İ. ve 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan V.A.'nın da bulunduğu il içinde 39, il dışında 27 şahıs olmak üzere toplam 66 kişi yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez KARS, (DHA)

2021-04-15 10:29:46



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