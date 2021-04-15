Kars’ta tarlalar sürülmeye başladı

Kışın uzun geçtiği Kars’ta çiftçiler, Nisan ayının ortasında tarlalarını sürmeye başladı.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiler de tarlalarını sürüp, ekin ekimi için ilk hazırlıklarını yapmak için tarlarının yolunu tuttu. Tarlalarını sürmeye başlayan çiftçiler, bir taraftan tarla sürerken, diğer taraftan da ekimlerini yapıyor.

Havaların Nisan ayında olmasına rağmen tam anlamıyla ısınmadığını ifade eden çiftçiler, “Kars’ta kış uzun ve zor geçiyor. Bizde gördüğünüz gibi ekinlerimizi ekmeye başladık. Ancak zaman zaman yağmur ve rüzgar işlerimizi aksatıyor. İnşallah artık don olmaz. Çünkü havalar tam anlamıyla ısınmadı, sabah erken saatlerde ve akşam soğuk oluyor” dediler.

Kars’ta yaz ayının kısa olduğuna dikkat çeken çiftçiler, “Kış uzun, yaz kısa, her şeyimizi 3 aya sığdırıyoruz. Ekim, bakım ve mahsul toplama 3 ayda yapılıyor. Yani Kars’ta çiftçilik de zor. Zor koşullarda çiftçilik yapmaya devam ediyoruz. Bu şartlarda bu memlekette çiftçilik yapıyoruz” diye konuştular.

“Havalar tam ısınmadı, dondan korkuyoruz”

Kars’ta halen dağlarda kar olduğunu hatırlatan çiftçiler, “Ekinlerimizi ekiyoruz, ancak bizim korkumuz don, inşallah don olmaz, çünkü don olunca mahsullerimiz yanıyor, soğuk vuruyor. Nisan ayında batıda çiftçiler ikinci mahsulü ekiyor, biz burada don vuracak diye korkuyoruz. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştular.

Kars’ta tarlarını ekmeye başlayan çiftçiler bir birlerine yardım ediyor, işleri bitiren çiftçiler, evlerinin yolunu tutuyor.

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