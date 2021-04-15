Kars´ta, bir köy karantinaya alındı

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KARS, (DHA)KARS´ta, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü karantinaya alındı.Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Carcıoğlu Köyü, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15.00 itibariyle karantinaya alınmıştır" denildi. Karantinaya alınan bölgede güvenlik güçleri yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-04-15 16:55:48



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