Önüne bisikletli çıkınca sürücüsünün direksiyon kırdığı halk otobüsü direğe çarptı

KARS, (DHA)KARS´ta önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı özel halk otobüsü, önce elektrik direğine, ardından da ağaca çarptı.
Toplu KonutlarSubatan Yolu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü Abdurrahman Güneş (40), aniden önüne çıkan bisikletli Mustafa Karalar'a (14) çarpmamak için manevra yaptı. Arka kısmıyla Karalar´a çarpan otobüs, kaldırıma çıkarak elektrik direği ile ağaca çarparak durabildi. Kazada içinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsünün şoförü Güneş ile Karalar hafif yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA
2021-04-15 16:55:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.