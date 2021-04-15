Önüne bisikletli çıkınca sürücüsünün direksiyon kırdığı halk otobüsü direğe çarptı

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KARS, (DHA)KARS´ta önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı özel halk otobüsü, önce elektrik direğine, ardından da ağaca çarptı.

Toplu KonutlarSubatan Yolu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü Abdurrahman Güneş (40), aniden önüne çıkan bisikletli Mustafa Karalar'a (14) çarpmamak için manevra yaptı. Arka kısmıyla Karalar´a çarpan otobüs, kaldırıma çıkarak elektrik direği ile ağaca çarparak durabildi. Kazada içinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsünün şoförü Güneş ile Karalar hafif yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-04-15 16:55:53



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