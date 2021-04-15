En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Arpaçay’da bir köy karantinaya alındı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.