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Kars Vadisi Projesi kentin çehresini değiştirecek Proje kapsamında tarihi mekanlar gün yüzüne çıkıyor

İHA

Kars Vadisi Projesi kentin çehresini değiştirecek Proje kapsamında tarihi mekanlar gün yüzüne çıkıyor

Kars turizmine önemli değer katacak olan 'Kars Vadisi Projesi'nin yüzde 90’ı tamamlandı. Proje kapsamında tarihi mekanlar gün yüzüne çıkarılırken, kent turizmini de yeni ivme kazandıracak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önem verdiği ve yakından takip ettiği 'Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. 2021 yılı sonuna yetiştirilmesi planlanan proje kent turizmine değer katacak. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bölgede incelemelerde bulundu. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 'Kars Vadisi Projesi'nde sona geldiklerini söyledi.
Öksüz, “Bulunduğumuz mekan Kars’ın tarihi dokusunu yoğun olduğu, Kars Vadisi ve Kars Kalesi’nin eteğindeki mekan, burada bir çalışma yaparken, bir restorasyon, inşaat çalışması yaparken, amacımız öncelikle tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak. Ve restorasyon çalışmalarını da bitirerek, burasını Kars’ın cazibe merkezi haline getirmek istiyorduk” dedi.
Türker Öksüz, “Çok şükür bunda da başarılı olduk, önemli yol aldık. Çalışmalarımız sona doğrum geliyor. Burada bir Kars Bedesteni, bir Kent Müzesi ve Tarih Müzesi, Kars Çayı’nı da ıslah ederek burada rehabilitasyon amaçlı, buraya gelen yerli, yabancı misafirlerin dinlenebileceği gezebileceği mekanlar oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.

“Cazibe Merkezi oluşturulacak”
Kars Vadisi Projesi kapsamında; Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilecek. Ayrıca, şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi oluşacak.

"Kent turizmine önemli katkı sağlayacak
Bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içerisinde Kars halkının ve kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlere hizmet edecek bir kompleks yer alacak. Proje Kars turizmine önemli katkı sağlayacak. Projenin hayat geçmesiyle birlikte bölge canlılık kazanacak.

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