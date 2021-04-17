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Başkan Çalkın, Kağızman Öğretmen Evi’nin ikmal ihalesi yapılacak

İHA

Başkan Çalkın, Kağızman Öğretmen Evi’nin ikmal ihalesi yapılacak

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kağızman Öğretmen Evi’nin ikmal ihalesinin 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağını belirtti.
Temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından atılan Kağızman Öğretmen Evi, Kars İl Özel İdaresi tarafından Açık İhale (eihale) yöntemi ile yapılacak olan ikmal ihalesinin teklif alma tarihi 05 Mayıs 2021 olarak ilan edildi.
Başkan Adem Çalkın, kaba inşaatı yapılmış olan 50 Yataklı Kağızman Öğretmen Evi tamamlandığında 5 yıldızlı otel konforunda Kağızmanlıları hizmet vereceğini kaydetti.
AK Parti hükümetinin yatırımlarından Kars’ın hakkına düşenden fazlasını aldığını ifade eden Başkan Adem Çalkın, Kağızman Öğretmen Evi’nin yaklaşık 15 milyon TL'ye mal edileceğini ve bölgede örnek bir proje olduğunu sözlerine ekledi.
Toplam inşaat alanı 3 bin 765 metrekare olan Kağızman Öğretmen Evi’nde 250 kişilik konferans salonu, üstü açılır, kapanır teras kafe, lobi bekleme salonu, restorant, 4 adet suit oda, 8 adet tek kişilik oda ve 20 adet çift kişilik odayla misafirlerine hizmet verecek.
Çalkın, Kağızman Öğretmen Evi’nin yapımında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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