Selim Beyköy karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Beyköy, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri köye giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Beyköy, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.