Kars’ta Covid-19 sessizliği

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Kars'ta Korona virüs (Covid19) sessizliği hakim, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.

Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti.

Sessiz kalan sokaklarda belediye ekipleri, cadde ve kaldırımların temizliğini yaptı. Hava sıcaklığının eksi 16 derece olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

Son günlerde Kars’ta vaka sayılarında görülen artışın vatandaşların evde kalmalarında etkin olduğu değerlendiriliyor. Evlerinde kalan vatandaşlar kısıtlamanın son gününde caddeleri sessiz bıraktı.

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