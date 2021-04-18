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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Covid-19 sessizliği

İHA

Kars’ta Covid-19 sessizliği

Kars'ta Korona virüs (Covid19) sessizliği hakim, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.
Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti.
Sessiz kalan sokaklarda belediye ekipleri, cadde ve kaldırımların temizliğini yaptı. Hava sıcaklığının eksi 16 derece olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.
Son günlerde Kars’ta vaka sayılarında görülen artışın vatandaşların evde kalmalarında etkin olduğu değerlendiriliyor. Evlerinde kalan vatandaşlar kısıtlamanın son gününde caddeleri sessiz bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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