Kars, yeni bir kültür varlığına daha kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars, yeni bir kültür varlığına daha kavuşuyor

DHA

Kars, yeni bir kültür varlığına daha kavuşuyor


KARS, (DHA)KARS Valiliği tarafından yapımı sürdürülen Bedesten çalışmaları sırasındaki kazıda, yeni bir taş yapı keşfedildi. Yapının, toprak altında kalan bölümünün çıkarılıp turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.
Kaleiçi bölgesinde yöresel gıda, hediyelik eşya ve turistik ürünlerin satılması için inşa edilen Bedesten'in çalışmaları sırasında başka bir tarihi yapıya ulaşıldı. Görevliler, yapının toprak altında kalan kısmına ulaşamaya çalışırken, tarihi yerin turizmine kazandırılması için yeni çalışmalar başlatıldı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çalışmalar sırasında rastlanan taş yapıda incelemede bulundu. Tarihi yapıya ilişkin açıklamada bulunan Vali Öksüz, "Bedesten çalışmaları sırasında burada yıkık taş bir yapı da gün yüzüne çıktı. Buranın tarihi tam olarak bilinmiyor ancak bu taş yapıda çalışmalarımız ilerledikçe gördük ki toprağın altında tarihsel değeri olan, daha önce kullanılmış yapılar var. Biz orayı gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Turizmin hizmetine sunacağız ve şehrimiz bir kültür değeri daha kazanmış olacak. Kültür varlıkları anlamında çok zenginiz. Her yerinden tarihin çıktığı çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Bu hepimiz için önemli şans, bizim 750 civarında tescillenmiş kültürel varlığımız var. Bununla birlikte inşallah bir tane daha olmuş olacak" diye konuştu.
EVLİYA CAMİ VE ÇEVRESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANACAK
Vali Öksüz, Evliya Cami ve çevresinin araç trafiğine kapanacağını sözlerine ekleyerek, "Bütün bunlarla Kars Kalesi'nin de içini ve surlarda restorasyon çalışması yapmak istiyoruz. Bu çalışmalarımız da tamamlandığı zaman diğer çalışmalarımızla iyileştirmeler yapacağız. Evliya Cami ve çevresinde de bazı çevre düzenleme çalışmalarımız olacak. Bu bölgeyi yaya trafiğine açıp araç trafiğine kapatarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehit Hulusi Aytekin Caddesi'nde sokak iyileştirmesi yaptık. Tüm bu çalışmalarımızla tarihi mekan, cazibe merkezi ve Karslılara burada dinlenip vakit geçirebilecekleri alan oluşturmuş olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars KARS, (DHA)
2021-04-19 10:33:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları görsel şöleni
YEREL HABERLER Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları görsel şöleni
Kars'ta 7 köyde koronavirüs karantinası/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kars'ta 7 köyde koronavirüs karantinası/ Fotoğraflar
Emniyet Müdürü Sağdıç’tan Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Sağdıç’tan Covid-19 denetimi
Kars’ta Covid-19 sessizliği
YEREL HABERLER Kars’ta Covid-19 sessizliği
Kafkas Üniversitesi’ne 20 milyonluk Hayvan Hastanesi yapılacak
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi’ne 20 milyonluk Hayvan Hastanesi ...
Selim Beyköy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Selim Beyköy karantinaya alındı
Kars´ta 7 köyde koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kars´ta 7 köyde koronavirüs karantinası
Kars’ta, “Sağlıklı Topla, Sağlıklı Tüket Projesi” hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Kars’ta, “Sağlıklı Topla, Sağlıklı Tüket Projesi” ...
Başkan Çalkın, Kağızman Öğretmen Evi’nin ikmal ihalesi yapılacak
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, Kağızman Öğretmen Evi’nin ikmal ...
Kars Vadisi Projesi kentin çehresini değiştirecek Proje kapsamında tarihi mekanlar gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Kars Vadisi Projesi kentin çehresini ...