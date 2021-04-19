Kars, yeni bir kültür varlığına daha kavuşuyor



KARS, (DHA)KARS Valiliği tarafından yapımı sürdürülen Bedesten çalışmaları sırasındaki kazıda, yeni bir taş yapı keşfedildi. Yapının, toprak altında kalan bölümünün çıkarılıp turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Kaleiçi bölgesinde yöresel gıda, hediyelik eşya ve turistik ürünlerin satılması için inşa edilen Bedesten'in çalışmaları sırasında başka bir tarihi yapıya ulaşıldı. Görevliler, yapının toprak altında kalan kısmına ulaşamaya çalışırken, tarihi yerin turizmine kazandırılması için yeni çalışmalar başlatıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çalışmalar sırasında rastlanan taş yapıda incelemede bulundu. Tarihi yapıya ilişkin açıklamada bulunan Vali Öksüz, "Bedesten çalışmaları sırasında burada yıkık taş bir yapı da gün yüzüne çıktı. Buranın tarihi tam olarak bilinmiyor ancak bu taş yapıda çalışmalarımız ilerledikçe gördük ki toprağın altında tarihsel değeri olan, daha önce kullanılmış yapılar var. Biz orayı gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Turizmin hizmetine sunacağız ve şehrimiz bir kültür değeri daha kazanmış olacak. Kültür varlıkları anlamında çok zenginiz. Her yerinden tarihin çıktığı çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Bu hepimiz için önemli şans, bizim 750 civarında tescillenmiş kültürel varlığımız var. Bununla birlikte inşallah bir tane daha olmuş olacak" diye konuştu.

EVLİYA CAMİ VE ÇEVRESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANACAK

Vali Öksüz, Evliya Cami ve çevresinin araç trafiğine kapanacağını sözlerine ekleyerek, "Bütün bunlarla Kars Kalesi'nin de içini ve surlarda restorasyon çalışması yapmak istiyoruz. Bu çalışmalarımız da tamamlandığı zaman diğer çalışmalarımızla iyileştirmeler yapacağız. Evliya Cami ve çevresinde de bazı çevre düzenleme çalışmalarımız olacak. Bu bölgeyi yaya trafiğine açıp araç trafiğine kapatarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehit Hulusi Aytekin Caddesi'nde sokak iyileştirmesi yaptık. Tüm bu çalışmalarımızla tarihi mekan, cazibe merkezi ve Karslılara burada dinlenip vakit geçirebilecekleri alan oluşturmuş olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars KARS, (DHA)

2021-04-19 10:33:55



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