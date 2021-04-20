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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı kadınlar tandırda 'haçapuri' yapıyor

DHA

Karslı kadınlar tandırda 'haçapuri' yapıyor


Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)SINIR komşusu Gürcistan'ın en sevilen lezzetlerinden biri olan pide şeklindeki 'haçapuri', Kars´ın Bulanık köyünde yaşayan kadınlar tarafından tandırda ramazan sofrası için hazırlanıyor.
Tandırda imece usulüyle pişirilen haçapuri, ramazanda iftar sofralarının da vazgeçilmezi olarak yerini alıyor. Merkez Bulanık köyünde 65 yaşındaki Suna Sarıçam´a ait tandır damında bir araya gelen Dünya Levent (65), Güldane Aydın (51) ve gelinler Nurcan Aydın ile Songül Levent, haçapuri yanında ramazan hazırlıkları kapsamında erişte, sinor yufka ve tandır ekmeği de pişirdiler.
11 ayın sultanı ramazan ayı için bugünlerde tandırdan çıkmadıklarını söyleyen Güldane Aydın, "Bereket ayı olan ramazan için güzel iftar sofraları hazırlıyoruz. İki, üç gündür yufka açıyoruz. Erişte de kestik bunlar bizim yöresel yemeklerimiz. Bunlar ramazan ayının olmazsa olmazları. Hamuru sabah namazından sonra mayaladık. Ekmek pişirip ramazan boyunca hazırlıklar yapıyoruz. Şimdi burada haçapuri yapacağız. Haçapurinin içinde peynir, yumurta ve soğan bulunuyor" diye konuştu.
Dedelerinin Artvin´den gelerek bu köye yerleştiklerini ifade eden Güldane Aydın, "Pideye benzeyen haçapuriyi yapmayı annemden öğrendim. Artvin´in yöresel yemeğidir. Gürcülerde bu yemeği çok yapar ve severek yer. Bende bu yemeği köy halkına onlarda yakınlarına tarif ederek birçok yere yayıldı" dedi.
Tandırı yakarak komşularını topladığını belirten Suna Sarıçam, imece usulü hamur işleri yaptıklarını söyledi. Sarıçam, "Ramazan, bayram ya da ekin zamanı tandırda toplanır birbirimize yardım ederek pastalar, keteler, ekmekler ve güzel yemekler hazırlarız. Tamamen organik olan yiyeceklerimizin kokusu bir köyü sarar. Tabi bunu köydeki tüm kadınlar aynı şekilde yaparlar. Ramazanda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile" diye konuştu.
Soğanı yumruğu ile kırıp yağ, peynir ve yumurta kattığı haçapurinin içeresine katan Dünya Levent de köyde yaşamanın zorluğu kadar birçok nimetlerinden de faydalandıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-04-20 11:58:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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