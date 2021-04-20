Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 768 oldu

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibariyle 45 bin 768’i buldu. Türkiye genelinde ise Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61,3'ünü otomobil, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 5,7'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 bin 074, Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 768, Iğdır’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 bin 476 ve Ardahan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 19 bin 107 oldu.

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