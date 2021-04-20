Kağızman Çilehane köyü karantinaya alındı

Kars’ta bir köy daha karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü, Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan Çilehane köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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