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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 55 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor

İHA

Kars’ta 55 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr Zakir Lazoğlu Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takviminde yer alan bugün itibari ile aşılamaya başlanılan 55 yaş üzeri vatandaşların aşılama süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Uzman Dr Lazoğlu, “Covid19 salgını ile mücadelede en önemli silahımız olan aşılama programına tüm hızıyla devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Covid19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplar doğrultusunda aşı takvimi oluşturulmuştur. Oluşturulan aşı takvimi doğrultusundan bir diğer önemli yaş aralığı olan 55 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına bugün başlamış bulunuyoruz” dedi.
Lazoğlu, “Vatandaşlarımız 182 MHRS hattını arayarak, MHRS mobil uygulama üzerinden veya enabız sistemini kullanarak aile hekimlerinden ve devlet hastanelerinden randevu oluşturarak aşı olabilirler. Aşılama programının en kısa sürede tamamlanması amacıyla hastanelerimizde iftar saatinden sonra saat 24.00’e kadar ve hafta sonları da aşılama devam etmektedir. Salgının devam etmekte olduğunu ve almamız gereken önlemleri unutmamalıyız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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