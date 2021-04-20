Kars Valiliği’nden kuvvetli fırtına uyarısı

Kars Valiliği vatandaşları kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına karşı uyardı.

Kars Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “21 Nisan 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimizde “Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına” beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Valilikten yapılan uyarıda, “Doğu Anadolu’nun Kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Çarşamba günü Kars, Bingöl, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (4070 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (6090 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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