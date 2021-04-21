Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden “Her Yerde Kitap” projesi

Kars Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden örnek proje, öğrenciler hayata geçirdikleri proje ile okuma alışkanlığını artırmaya katkı sağlıyor.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri Muhammet Keskin, Servet Dağ, Abdünnasır Örenç ve Mekan Ovezov “Sosyal Proje Geliştirme Dersi” kapsamında Doç. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde, kitap okuma farkındalığı adına “Bir kitapla her şey değişir” isimli proje geliştirdi.

Kendilerini, “Grup Kitap Gezginleri” olarak tanıtan öğrenciler yaptıkları açıklamada, “Projemizde amacımız insanlarımızın kitap okuma alışkanlığını artırmaya katkı sağlamaktır. Bu bakımdan ilk olarak yaptığımız iş, Masal Parkında kitaplarımızı el emeğimizle yaptığımız taşınır bir raf içerisine yerleştirip sergilemektir. Akabinde de havaların ısınmasıyla birlikte Covid 19 tehlikesinden kendini daha sakin yerlere atacak olan vatandaşlarımızın uğrak yerlerinden biri olan Masal Parkına gelip konuşlandırdığımız rafımızdan kitap alıp okuması ve ardından kitabı tekrar yerine koyup başka insanların da okumasını sağlamaya çalışmaktır” dediler.

Öğrenciler, “Bu döngü sayesinde bir kitapla birden fazla insana ulaşabilir, insanların keyifli vakit geçirebilmesine ve kitap okuma alışkanlığı edebilmesine olanak sağlayabiliriz. 7’den 70’e herkes gönül rahatlığıyla gelip kitap okuyabilecektir. Kitaplarımızı bu açıdan da özenle seçmeye gayret ettik. Örneğin aralarında Sait Faik Abasıyanık, Jack London, Dostoyevski, Sami Paşazade Sezai, İskender Pala, Reşat Nuri Güntekin ve Oscar Wilde gibi pek çok şair ve yazara ait eserleri bulmak mümkündür” diye konuştular.

Proje sorumlusu Doç. Dr. Yaşar Kop’a, projeye destek veren arkadaşlarına ve Kars halkına teşekkür eden öğrenciler, proje kapsamında okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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