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Kars Emniyet Müdürlüğü’nden anlamlı video “Çocuklarımıza korku polisleri yaratmayın”

İHA

Kars Emniyet Müdürlüğü’nden anlamlı video “Çocuklarımıza korku polisleri yaratmayın”

Kars İl Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı video ile çocukların polislerden korkmaması gerektiğini anlattı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan videoda annesiyle birlikte yürüyen çocuğu annesinin sürekli seni polise söylerim diyerek korkuttuğu ve daha sonra annesi kaybederek polisten korktuğu için kaçarak saklanan çocuğun yaşadıklarına yer verildi.
Video çocuğu arayan polislerin metruk binada sağlandığı yerde çocuğu bulması ile çocuğun kendisine uzanan ele koşarak sarılması son buldu.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yayımlanan video da anne ve babalardan çocuklarına polisten korkmayı, değil, polise güvenmeyi öğretmeleri istendi.
Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü’den yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklarımıza korku polisleri yaratmayın. Muhtaç olduğu an güvenli bir elin kendisine uzanacağını bilmeliler. Geleceğimizi güvenle sağlayalım. Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun” ifadelerine yer verildi.

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