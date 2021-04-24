Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

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Kars’ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Kars’ın Kağızman ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve uçamayan yaralı Kızıl Şahin, muhafaza altına alınarak, durum Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı kızıl şahini vatandaşlar alarak Kars’a getirdi.

Kars Kafkas Üniversitesi Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen yavru kızıl şahin burada tedavi altına alındı. İlk muayenesi yapılan kızıl şahinin çarpma sonucu kanatlarında zedelenme olduğu tespit edildi.

Tedavisine başlanan yavru kızıl şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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