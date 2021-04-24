Köy çocuklarının 'Umut Parkı' sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy çocuklarının 'Umut Parkı' sevinci

DHA

Köy çocuklarının 'Umut Parkı' sevinci


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)SOSYALBEN Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi'nin doğum gününde başlattığı kampanyayla mart ayında ilk adımı atılan 'Umut' parklarının ikincisi, Kars'ın Digor ilçesindeki Hisarönü İlkokulu'nda açıldı. Büşra Özvariş (7), rüyalarında gördüğü parkı yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Çoğu zaman geceleri uyuyamıyordum. Hep hayal kuruyordum ve rüyalarıma giriyordu. Şimdi parka kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.
Ece Çiftçi, doğum günü olan 15 Kasım'da İyilik Paylaş Platformu üzerinden başlattığı kampanyada toplanan bağışlarla Türkiye genelinde yüzlerce çocuğu oyun parklarıyla buluşturmayı hedefliyor. İlki mart ayında Şanlıurfa'da açılan 'Umut' parkının ikincisi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kars'ın Digor ilçesindeki Hisarönü İlkokulu öğrencileri için açıldı. Çocukların oyun oynama hakkının, yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar arasında görülmesi gerektiği inancıyla yola çıktığını belirten SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ile ekibi, çalışmalarına devam ediyor. Ece Çiftçi, çocukların oyun oynama haklarına kavuşmasının gelecekleri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Çocukların akademik ve sosyal açıdan başarılı olması için enerjilerini doğru yerlere kanalize etmeleri gerekiyor. Bu sebepten oyun oynamak çocuklar için su, yemek ya da barınma gibi temek ihtiyaçları arasında yer alıyor. Oyun parkı olmayan okullara 'Umut' parkları kurmak ve bu parkları Türkiye geneline yaymak en büyük hedefim. Küçük yaşımdan beri en büyük amacım çocuklara ve gençlere gün geçtikçe artan fayda sağlamaktı. Her gün hikayeme yeni anılar eklerken sağladığım faydayı da çoğaltmak beni son derece tatmin ediyor. 'Umut' parkları özelinde kurumsal ve bireysel olarak çok daha fazla destek alacağımıza inanıyorum."
Okulun bahçesine kurulan parkın açılışını yapan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı. Okulda hizmetli olarak görev yapan, 3 çocuk babası Levent Özvariş´in kızı Büşra Özvariş, rüyalarında gördüğü parkı yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Özvariş, "Çoğu zaman geceleri uyuyamıyordum. Hep hayal kuruyordum ve rüyalarıma giriyordu. Şimdi parka kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-04-24 12:05:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
Kars’ta sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta sokaklar boş kaldı
Kars’ta 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER Kars’ta 23 Nisan konvoyu
Kars Emniyet Müdürlüğü’nden anlamlı video “Çocuklarımıza korku polisleri yaratmayın”
YEREL HABERLER Kars Emniyet Müdürlüğü’nden anlamlı ...
Kars’ta buzağılarda korona virüs görüldü
YEREL HABERLER Kars’ta buzağılarda korona virüs görüldü
Kars’ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kars’ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı
Arslan ve Kılıç’tan Kars’a 23 doktor kadrosu müjdesi
YEREL HABERLER Arslan ve Kılıç’tan Kars’a 23 doktor kadrosu müjdesi
Kars’ta gelişi güzel hafriyat dökenlere ceza kesilecek
YEREL HABERLER Kars’ta gelişi güzel hafriyat dökenlere ceza ...
Kars’ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor
1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer peynirini satışa çıkardı
YEREL HABERLER 1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer ...