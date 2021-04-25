Karslı kadınlar Japonlar'a ilmik ilmik halı dokuyor Japonların evlerini Kars’ın halıları süsleyecek

Karslı kadınların dokuduğu, el emeği göz nuru organik halılar, Japonların ev ve iş yerlerini süsleyecek. Kars’ta dokunan halılar tamamlandıktan son Japonya’ya gönderilecek.

Kars’ın Susuz ilçesi Halk Eğitim merkezi Müdürlüğü’nde kurulan halı tezgahlarında Susuzlu kadınlar Japonlar için halı dokuyor. El emeği göz nuru ile dokunan halılar iş insanı Ali Uçum aracılığıyla japonya’ya götürülerek, Japon kadınların beğenisine sunuluyor.

İş insanı Ali Uçum'un girişimleri sonucu Susuz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde tezgahları kurulan kadınlar, hem geleneksel dokumacılığı devam ettiriyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurulan 8 tezgahta ilmik ilmik halı dokuyan kadınlar, Susuz’dan Japonya’ya halı göndermenin tatlı mutluluğunu yaşıyor.

“Japonya’da halılar beğeniliyor”

Arkadaşlarıyla birlikte halı dokumaya başladıklarını belirten Songül Yağbasan, “Arkadaşlarımızla beraber halı dokumaya başladık. Bu halıları Japonya’ya ihraç için orada Türk motiflerini Türk halısının tanıtımı için o yönde çalışmalarımıza başladık. Halının tezgahı nasıl kurulur? İp nasıl sarılır? İşte ipi sardık, sonra ‘cücüleme’ yaptık. Sonra düz geçiyoruz, boncuk işlemi yapılıyor. Sonra başlıyoruz ilmik atmaya, bu Japonların isteği üzerine yapılan motifsiz düz halılar, motifli de öreceğiz. Ama ilk önce bunları istediler. Yani Japonya’ta ihraç ediyoruz, orada beğeniliyor” dedi.

“Japonların isteğine göre motifler koyuyoruz”

Halı dokuma yaptıklarına dikkat çeken Dilek Kından, “Burada halı dokuma yapıyoruz. Japonya’ya ihraç için, halı bitimimiz 1 ay sürüyor. ilk sargısıyla başladık, cücülemesini yaptık. Japonların isteğine göre motifler koyuyoruz” diye konuştu.

“Japonlar ördüğümüz ilk halıları mutfaklarında kullanıyor”

İlk halıları minder şeklinde yaptıklarını ifade eden Figen Zengül, “İlk halılarımızı minder şeklinde yaptık. Şimdi kurduğumuz tezgahlar 1 metre boyu, 60 santim eninde başlatıldı. Bunların kurulumunu kendimiz yaptık. Şimdi bizi yönlendirdikleri şekilde örneklere göre boyunun standardına göre örme yapıyoruz. Ördüğümüz halılar Japonya’ya ihraç ediliyor. Japonlar ördüğümüz ilk halıları mutfaklarında kullanıyor. Bu ördüğümüz halıları da evlerinin salonlarında dekor amaçlı kullanacaklar” şeklinde konuştu.

Susuz Halk Eğitim Merkezi’nde kurulan 8 tezgahta Japonlar için halı dokunduğunu kaydeden Susuz Halk Eğitim Müdürü Bülent Zengi’de, kendilerine bu imkanı sunan başta Kars Valisi Türker Öksüz, Kaymakam Hamza İnam olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Susuz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde kurulan halı tezgahlarında 8 kadın el emeği göz nuru ile ilmik ilmik halı dokuyor. Dokunan halılar daha sonra Japonya’ya gönderilecek. Japon kadınları evlerinde Kars halılarını kullanacak.

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