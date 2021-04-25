Akyaka’da bir köy karantinaya alındı

Akyaka’da Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı. Karantina alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyü Covid19 salgınla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.