Kars'a nisan ayında dolu yağdı

KARS, (DHA)KARS'ta, etkili olan dolu yağışı, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars'ta bugün aralıklarla yağmur ve dolu yağışı görüldü. Öğle saatlerinde doluya hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarında girerek korunmaya çalıştı. Dolu nedeniyle kent merkezi beyaza bürüdü. Kısa süreliğine kıştan kalma görüntülerin yaşandığı Kars'ta dolu yağışının durmasıyla hayat normale döndü.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA
2021-04-27 15:25:05
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