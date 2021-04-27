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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta belediye personeline mesleki yeterlilik belgesi

İHA

Kars Belediye Başkanlığı'ndan personellerine mesleki yeterlilik belgesi veriliyor.

Kars’ta belediye personeline mesleki yeterlilik belgesi

Kars Belediye Başkanlığı’ndan personellerine mesleki yeterlilik belgesi veriliyor.
9 Nisan 2021 tarihinde 31449 sayı ile yayınlanan tebliğe göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmakta olan personellere, kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliği belirtilen meslek dallarında, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre; “meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz” hükmü gereğince Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye Başkanlığı’nda çalışmakta olan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki personellere mesleki yeterlilik belgesi almaları hususunda yapılan protokoller kapsamında sınavlar yapılıyor.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Personellerimiz için hayati önem taşıyan ve olası kazalarda kendilerine kalkan olacak bu uygulamayı Kars Belediye Başkanlığımızca hayata geçirmiş bulunuyoruz. Çalışan tüm personellerimizin mesleklerinde yeterli kişiler olmaları şehrimize daha iyi hizmet etmeleri noktasında önem arz ettiğinin bilincinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan belediye personelleri düzenlenen sınavlar sonrasında mesleki yeterlilik belgelerini alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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