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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor

İHA

Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca ilçe giriş ve çıkılarındaki refüjler ağalandırılıyor.
Arpaçay Belediyesi kavşak ve orta refüjlerde ağaçlandırma, çiçek dikimi, çim budama ve çeşitli peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.
Arpaçay’ın birçok noktasında yer alan dinleme alanları, parklar, orta refüjler ve kavşaklarda modern ve gelişen şehircilik anlayışına uygun düzenlemeler yapan belediye, sık periyotlarla yeşil alanların bakım ve peyzaj çalışmasını da baharla birlikte gerçekleştiriyor.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı.
Arpaçay Meydanı’nda yaptığı park ve bahçelerle birlikte ilçe merkezi giriş çıkışları asfalt kaplanmasıyla refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını belirten Başkan Erçetin Altay, “Arpaçay’da birçok projeyi tamamlandık, alt yapısı tamamlanan kavşaklar ve orta refüjler modern bir görünüme kavuştu. Şimdi de ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Belediye ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan refüjleri ağaçlandırırken, ilçe merkezinde çiçek, çim ve ağaç buda çalışmaları yürütüyor.

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