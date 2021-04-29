Kars’ta, ‘tam kapanma’ öncesi izin yoğunluğu

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Kars’ta, "Tam kapanma" öncesinde izin belgesi kuyruğu oluştu. Kapanmaya sayılı saatler kala izin belgesi isteyenler Valiliğe koştu, izin almak isteyen vatandaşlar valilik binası önünde kuyruklar oluşturdu.

Bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan 17 günlük "tam kapanma" öncesinde izin belgesi almak isteyenler vatandaşlar valiliğe koştu. Çeşitli nedenlerden dolayı izin almak isteyen vatandaşlar, valiliğe dilekçe vererek izin talebinde bulundu.

Öte yandan şehirlerarası seyahat etmek isteyen vatandaşlar ise eDevlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

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